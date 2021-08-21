Лазарев показал «закулисные игрушки» перед творческим вечером Билана на «Новой волне»

Музыкант Сергей Лазарев в сторис Instagram показал, что творится за кулисами фестиваля «Новая волна», который проходит в Сочи. На кадрах его записи можно увидеть, как исполнитель бодро шагает за кулисы.

«Фигаро тут, Фигаро — там. Уже успел переодеться после завтрака. И приехал на репетицию. Сегодня творческий вечер Дмитрия Билана. Для многих сегодня будет сюрприз».

Сергей Лазарев

После этого Сергей Лазарев зашел за кулисы и пришел в неописуемый ужас от увиденного «манекена». «Что это такое? В творческом вечере Дмитрия выступает вот это? Вот такие здесь закулисные игрушки. Чье это интересно?» — стал задавать вопросы Сергей Лазарев.

Напомним, что международный конкурс «Новая волна», который проходит с 19 по 25 августа, собрал в Сочи самых ярких российских исполнителей. Они выступают перед зрителями в Олимпийском парке. Заметим, что первая «Новая волна» прошла в 2002 году в Юрмале. С 2015 года конкурс проходит в России.

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