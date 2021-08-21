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Лазарев показал «закулисные игрушки» перед творческим вечером Билана на «Новой волне»

Музыкант удивился, когда увидел, что находится за сценой.

Лазарев показал «закулисные игрушки» перед творческим вечером Билана на «Новой волне»
Дима Билан и Сергей Лазарев. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Сергей Лазарев в сторис Instagram показал, что творится за кулисами фестиваля «Новая волна», который проходит в Сочи. На кадрах его записи можно увидеть, как исполнитель бодро шагает за кулисы.

«Фигаро тут, Фигаро — там. Уже успел переодеться после завтрака. И приехал на репетицию. Сегодня творческий вечер Дмитрия Билана. Для многих сегодня будет сюрприз».

Сергей Лазарев

После этого Сергей Лазарев зашел за кулисы и пришел в неописуемый ужас от увиденного «манекена». «Что это такое? В творческом вечере Дмитрия выступает вот это? Вот такие здесь закулисные игрушки. Чье это интересно?» — стал задавать вопросы Сергей Лазарев.

Напомним, что международный конкурс «Новая волна», который проходит с 19 по 25 августа, собрал в Сочи самых ярких российских исполнителей. Они выступают перед зрителями в Олимпийском парке. Заметим, что первая «Новая волна» прошла в 2002 году в Юрмале. С 2015 года конкурс проходит в России.

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Дима БиланСергей ЛазаревСочиФестиваль "Новая волна"Юрмала