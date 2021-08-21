Игриво и по-летнему: Ирина Пегова в зеленом мини-платье показала стройные ноги

Актриса театра и кино прогулялась в легком наряде по Нижнему Новгороду.

Звезда триллера «Пищеблок» Ирина Пегова активно возвращается в привычный рабочий ритм после нескольких недель отпуска. Сначала актриса отдохнула в Сочи, затем в турецком Бодруме, после чего насладилась уединенностью на природе в родной Нижегородской области. А теперь готовится праздновать 800-летие столицы области Нижнего Новгорода.

Пегова отметилась на прогулке по городу-имениннику в женственном зеленом мини-платье в деревенском стиле, подчеркнувшем пышные формы звезды и ее стройные ноги. С недавних пор актриса стала заниматься фитнесом и достигла заметных успехов – ее фигура подтянулась, а силуэт стал еще более эффектным.

Кстати, в День города в Нижнем будет большой праздник от Ильи Авербуха. Продюсер и фигурист приготовил нечто грандиозное. Он очень ответственно подошел к приготовлениям и, пока молодая жена Лиза Арзамасова находится в роддоме, он руководит процессом на площадке.

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