Не просто тапки: Тина Канделаки поддержала тренд на мюли

В одной из последних Stories личного микроблога генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» — Тины Канделаки — появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировала удобную и одновременно элегантную обувь.

Тина показала часть своего рабочего дня. В офисе и по дороге домой Канделаки записывала короткие ролики, в которых похвасталась своим ярким образом. Примечательно, что в повседневном аутфите грузинская телеведущая использовала актуальные в этом сезоне мюли. Туфли на небольшом каблуке без пятки Тина скомбинировала с брюками из светлого денима.

Рваные джинсы и белоснежные мюли Канделаки разбавила ярким клетчатым укороченным жакетом. Смелое декольте было украшено небольшой сеткой. Серебристые пуговицы на изделии перекликались с поясом-цепочкой. А большая сумка Hermes ярко-красного цвета была выполнена в одной цветовой гамме с принтованным твидовым пиджаком.

Стоит отметить, что не только Тина отдала предпочтение обуви без пятки. Ранее среди знаменитостей любителем мюли стала телеведущая Юлия Барановская. Коллега Канделаки тоже надела белоснежный вариант модной обуви. А вот звезда проекта «Дом-2» — Дарья Пынзарь — похвасталась ярко-оранжевыми мюли.

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