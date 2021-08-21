Скандал из-за свадьбы Азизы: певица не позвала никого из друзей по шоу-бизнесу на торжество

Певица Азиза, которая на днях вышла замуж за красавчика-итальянца Алессандро Лортэ, не позвала на свадьбу своих друзей по шоу-бизнесу. Это привело к скандалу. Многие из них просто обиделись на звезду, которая их таким образом просто, как они посчитали, продинамила.

Известно, что после ЗАГСа муж и жена отправились праздновать событие в ресторан в очень узком кругу. Сама Азиза объяснила, что ей захотелось тепла и уюта без лишних глаз. Единственный, кто заступился за яркую исполнительницу оказался художник Никас Сафронов.

«Я рад за Азизу. Это прекрасно, что она нашла достойного мужчину и вышла за него замуж. Она красивая женщина, которая давно уже заслужила счастья. Это ее право — провести свадьбу так, как хочется. Как я слышал, некоторые коллеги обиделись, что она не пригласила их на торжество. Но, на мой взгляд, она поступает правильно». Никас Сафронов

Напомним, что певица Азиза вышла замуж за итальянца, который на 20 лет ее моложе. При этом она мечтает о детях от своего нового избранника. На свадьбе Азиза была в необычно красивом белом платье, украшенном драгоценными камнями, сообщает «Собеседник».

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