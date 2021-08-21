Когда фигура как предмет искусства: Лорак в черном платье-комбинации блеснула точеными формами

Певица Ани Лорак этим летом традиционно много работает. Новые проекты, песни и съемки, концерты и выступления – среди столь насыщенного графика ей удалось найти лишь неделю на отпуск в Бодруме, где она отдохнула вместе с дочкой Софией. Затем были концерты в Киеве, а сейчас дива блистает на «Новой волне» в Сочи.

Накануне во второй день музыкального фестиваля творческий вечер проводил Дима Билан. Ани Лорак вышла на сцену несколько раз – как с сольной композицией, так и в дуэте с победителем «Евровидения-2008». Каждое появление красотки на сцене само по себе уже было событием, потому что она стремилась сделать его ярким и запоминающимся, для чего меняла наряды.

Один из образов, в котором блистала Ани Лорак, состоял из черного платья-комбинации и туфель на шпильке. Тонкие бретели, красивое декольте и эффектный вырез до самой высокой точки бедра позволили зрителям полюбоваться точеными формами загорелой красотки.

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