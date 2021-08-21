Нежнее кадра нет: возлюбленная Янковского показала, как кормит грудью его сына

Звезда сериалов «Текст» и «Топи» Иван Янковский этим летом впервые стал отцом. Его возлюбленная, актриса Диана Пожарская, спустя несколько лет отношений подарила ему сына. Малыша назвали в честь прославленного предка, Олегом.

Сейчас молодая мамочка с младенцем проводят время за городом, на природе. Звезда сериала «Отель «Элеон» поделилась нежнейшими кадрами своего материнства – как она, расположившись на качели в лесу, приложила к груди своего малыша.

Крошка Олег завернут в вязаный пледик нежно-голубого цвета, и мама трогательно смотрит на происходящее между ней и малышом таинство.

«Какие вы милые», «Любовь в каждом движении, в каждом вдохе. Такое с нами могут сделать только дети», «Самая чудесная мамочка», «Красиво!», — отозвались на снимок фолловеры в комментариях.

Напомним, 29-летняя Диана Пожарская и 30-летний Иван Янковский стали встречаться осенью 2020 года. Они познакомились на съемках картины «Чемпион мира», актриса тогда была замужем за Антоном Аксененко, но вскоре развелась. Иван Янковский перед этим долгое время был в отношениях с дочкой Константина Кинчева Верой Панфиловой.

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