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Прогулка в горах: Нетребко в подвязанной на талии рубашке и шортах-бермудах засветила неспортивный животик

Оперная певица позировала на фоне альпийских пейзажей.

Прогулка в горах: Нетребко в подвязанной на талии рубашке и шортах-бермудах засветила неспортивный животик
Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

Звезда мировой оперы Анна Нетребко перед новым концертным сезоном проводит время дома, в Вене. Накануне певица отправилась с сыном Тьяго в Альпы, где они поднялись в горы, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться живописной природой здешних мест.

На прогулку в горы Нетребко облачилась в кроп-топ и шорты-бермуды с модным принтом «тай-дай». Плечи звезда прикрыла полупрозрачной рубашкой кирпичного оттенка. Повязав ее на талии, звезда открыла неспортивный животик, который засветила на одной из фотографий.

Анна Нетребко
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

В сентябре Анне Нетребко исполняется 50 лет. Праздновать день рождения дива будет на сцене. 18 сентября в Кремлевском дворце состоится гала-концерт «Анна Нетребко приглашает». И уже известно, что поздравить ее придут многие знаменитости: Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Михаэль Фолле, Ильдар Абдразаков и другие, включая мужа дивы, тенора Юсифа Эйвазова.

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