«Ух ты, Чика Бамбони!»: Каменских в мини-бикини раззадорила поклонников пышными прелестями

Певица не стесняется демонстрировать пышные формы в купальнике перед многомиллионной аудиторией микроблога.

Экс-звезда группы «Потап и Настя» Анастасия Каменских сейчас на пике популярности – она с успехом выступает сольно, аудитория в ее микроблоге превысила отметку в 5 миллионов и продолжает расти, а фигуре звезды посвящают оды и завидуют. Сама красотка любит хвастаться не только вокальными, но и внешними данными, причем, предпочитает делать это в бикини.

Каменских сейчас гастролирует по курортным городам Украины и не забывает посещать пляж в свободное время. Красотка с удовольствием позирует в бикини, дразня подписчиков в Instagram своими аппетитными формами. В этот раз она позировала в купальнике цвета «взбесившейся Барби», демонстрируя плоский живот и пышные бедра.

«Ух ты Чика Бум, Чика Бони, Чика Бум, Чика Бамбони романтическая NKey», «Секс-бомба», «Ах, Настя, ты мечта», «Ты красивая матрешка, Потапу просто форты зашли», «Красотка», «Анастасия Каменских самая творческая и шикарная русалочка», «Секси чика», «Огонь!», — пишут в комментариях люди.

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