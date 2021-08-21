Ани Лорак в укороченной футболке и шортиках подчеркнула длинные ноги босоножками на шпильке

Певица сейчас в Сочи на «Новой волне», откуда радует фанатов разными фото и видео.

Одним из самых долгожданных и ярких событий августа стал фестиваль молодых исполнителей «Новая волна», который стартовал в городе-курорте 19 августа. Он проходит в New Wave Hall в Олимпийском парке, до 25 августа эта сцена увидит не только как зажигаются новые звездочки, но и лучших представителей отечественного шоу-бизнеса.

Среди знаменитых участников песенного конкурса – поп-дива Ани Лорак. Звезда после концертов на родине, в Украине, поспешила в Сочи, чтобы порадовать своим присутствием и выступлениями многочисленную публику.

Красотка щедро делится в микроблоге новостями из Сочи. Помимо сольных выступлений, у звезды выходы на сцену в дуэтах с коллегами, один из них – это фит с Димой Биланом. На репетицию с артистом Ани Лорак пришла в укороченной футболке и шортиках. Красоту ног ей помогли подчеркнуть босоножки на шпильке – так они кажутся еще длинее и стройнее.

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