«Травля ребенка тоже дала свои плоды»: Анастасия Макеева рассказала о своем самочувствии

39-летняя звезда театра и кино Анастасия Макеева сообщила своим поклонникам в соцсети, что перенесла нервный срыв. Последние месяцы звезда живет в постоянном стрессе, а причиной этому указывает противостояние с бывшей женой своего нового супруга. Не называя имен, Макеева дала понять, что все, что сейчас происходит в ее жизни, — дело рук Светланы Мальковой.

Как оказалось, в течение нескольких дней звезда и ее пасынок Андрей, который встал на сторону отца Романа Малькова и живет вместе с ним в России, подверглись настоящим атакам. И психика обоих просто не выдержала.

«Больницы, уколы, аптеки и теперь после постоянных угроз и оскорблений, адвокаты собирают все справки по вызовам скорых (это было далеко не первое обращение). И травля ребенка тоже дала свои плоды. У Андрея были панические атаки и отсутствие сна и приезжала к нему тоже скорая. То, что творится на странице у Андрея и как его унижают, это просто немыслимо и ему очень нужна поддержка, чтоб остановить травлю подростка» — рассказала звезда об обстоятельствах произошедшего.

Угрозы, оскорбления, подготовка к срыву гастролей в Германии — что только недоброжелатели не делают и не замышляют, лишь бы ударить побольнее. После этого у звезды случились проблемы со здоровьем и голосом. Макеева обратилась к матери Андрея Малькова с предложением направить всю эту энергию, с которой та мстит актрисе, на воссоединение с сыном.

Напомним, Анастасия Макеева в мае вышла замуж за многодетного отца Романа Малькова из Словении. Его бывшая жена старается сделать все, чтобы омрачить счастье молодоженов.

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