«Приятные встречи»: Полина Гагарина в топе с глубоким декольте расцеловалась с Игорем Крутым

Певица и композитор не скрывали радости по поводу рандеву на «Новой волне».

Известный композитор Игорь Крутой поделился на своей страничке в Instagram видео, которое запечатлело момент его встречи с певицей Полиной Гагариной в неформальной обстановке на «Новой волне».

«Ты открываешь», — говорит маэстро вокалистке. «Я открываю? Понятия не имею», — отвечает Гагарина Крутому.

После этих слов Полина Гагарина нежно прильнула к композитору и поцеловала его в висок и тут же подставила ему свою щеку для поцелуя. Игорь Крутой с нескрываемым удовольствием оправдал ожидания певицы.

«Приятные встречи с коллегами на репетициях «Новой волны» — можно и посмеяться, и поцеловаться, и музыку послушать», — подписал видео в микроблоге Игорь Крутой.

Стоит отметить, что на репетицию Полина Гагарина пришла в топе жемчужного оттенка с глубоким декольте, открывающим взору ее красивую грудь и плечи.

«Полечка — лапочка! Видео очень хорошее. Вы смотритесь бесподобно, Игорь Яковлевич, рядом с Полей!», «Ой, какие добрые и теплые поцелуйчики! Приятно видеть наших любимых артистов в хорошем расположении духа! Ну, а мы продолжаем вдыхать счастье и выдыхать прекрасное настроение», «Какие теплые отношения, обалдеть», — отреагировали на видео подписчики Игоря Крутого.

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