«Два брата и сестра»: Юлия Барановская поделилась трогательным кадром детей от Андрея Аршавина

Телеведущая Юлия Барановская и трое ее наследников отдыхают в Греции.

Звезда экрана Юлия Барановская этим летом, как и многие знаменитости, выбрала для отдыха Грецию. Сюда она прилетела некоторое время назад со своими тремя детьми, которых родила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным, – дочкой Яной и сыновьями Артемом и Арсением.

Все четверо прекрасно проводят время, а звездная мама периодически делится с подписчиками микроблога моментами семейных каникул.

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На этот раз Юлия Барановская поделилась снимком, на котором запечатлены двое ее старших детей – 15-летний сын Артем и 12-летняя дочь Яна. Яна прильнула к старшему брату, а тот поддерживает ее руками.

«Два брата и сестра, один держит, второй фотографирует», — подписала красивый кадр Юлия Барановская.

Подписчики телеведущей с восторгом отреагировали на этот снимок, от которого веет любовью.

«Это так мило», «Мамина радость», «С таким братом ничего не страшно», «Юлия, вы суперженщина!», «Вот оно – счастье!», «И пусть у ваших деток так будет всегда! И чтоб у каждого — по своей половинке», — высказываются в Сети.

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