Декольте до пупка: Дарья Пынзарь покрасовалась в откровенном наряде на «Поляне» нового «Дома-2»

Экс-участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь с недавних пор стала его ведущей. Готовясь предстать на экране, блондинка сидела на диете и в итоге избавилась от десяти лишних килограммов. Сейчас Дарья Пынзарь при росте 162 сантиметра весит 49 килограммов.

Свои параметры ведущая «Дома-2» считает идеальными. Стоит отметить, что вместе с лишними килограммами Дарья Пынзарь избавилась и от части хейта в Сети. Теперь ее больше не критикуют за лишний вес, а напротив, делают комплименты ее стройной фигуре.

Дарья Пынзарь рада стараться и демонстрирует свои формы, стараясь подбирать такие наряды, в которых она смотрится наиболее выигрышно.

На этот раз ведущая «Дома-2» предстала на «Поляне» обновленного реалити-шоу в струящемся летнем платье оттенка горчицы с очень глубоким декольте. Вырез на груди заканчивался практически на талии. Дарья Пынзарь снимая себя для сторис Instagram, кажется, специально выбирала такие ракурсы, чтобы как можно сильнее засветить грудь.

Стоит отметить, что модные эксперты Teleprogramma.pro довольно часто подвергают критике аутфиты Дарьи Пынзарь, указывая на то, что, обладая эффектной внешностью, она совершенно не умеет правильно одеваться и подавать себя.

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