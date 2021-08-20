«Справедливость восторжествовала»: Анастасия Волочкова выиграла суд

Балерина рассказала, как долгое время в ее спальне протекал потолок.

В одной из последних публикаций личного микроблога танцовщицы Анастасии Волочковой появилась запись, в которой артистка поделилась своей победой над управляющей компанией ее дома в Москве.

Знаменитость отметила, что десять лет назад в ее спальне стал протекать потолок. Причиной послужила халатность служб, убирающих лед с крыши дома, в котором живет Волочкова. Позже в квартире образовался грибок. Анастасия даже реставрировала спальню. Стоимость ремонта составила один миллион рублей. При этом компания свой ущерб отрицала и ничего не собиралась выплачивать Волочковой.

«Справедливость восторжествовала! Сегодня в районном суде города Москвы состоялось еще одно судебное заседание по моему иску к ГБУ «Жилищник района Тверской» и Русскому Страховому обществу «ЕВРОИНС». Напомню, что мою квартиру в центре Москвы, за которую я исправно платила управляющей компании на протяжении 20-ти лет, из-за халатности коммунальных служб сильно затопило. И это длилось на протяжении 10-ти лет», — призналась Анастасия.

И все-таки Волочковой удалось добиться своего. Суд удовлетворил ее требования. Теперь управляющая компания выплатит Анастасии 666 тысяч рублей.

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