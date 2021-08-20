«Новых песен и выступлений я не планирую»: певица МакSим поделилась ближайшими планами

Вокалистка, которую недавно выписали из больницы, опровергла появившуюся информацию о своих концертах.

Певица МакSим, которую неделю назад выписали из больницы после тяжелой болезни, в сторис микроблога опровергла распространившуюся в Сети информации о своем выступлении на мероприятиях в рамках Чемпионата мира по пляжному футболу.

Сообщения об этом появлялись в неких пабликах с отсылом на сторис Instagram певицы МакSим. Звезда вышла на связь с подписчиками и заявила, что это фотошоп. На ее странице ничего подобного не размещалось и размещаться не могло, поскольку ближайшее время певица МакSим намерена посвятить своему здоровью и ничему больше.

«Никаких новых выступлений, новых песен и мероприятий я не планирую. Я занимаюсь исключительно своим здоровьем. Не хотела комментировать этот бред. Не думала, что на это вообще обратят внимание. Но, к сожалению, есть люди, которые поверили», — написала певица МакSим в сторис микроблога.

Напомним певица МакSим была госпитализирована в июне с обширным поражением легких. Практически полтора месяца вокалистка находилась в искусственной коме.

Но певица МакSим сумела победить болезнь, неделю назад врачи выписали ее из больницы. Теперь исполнительнице предстоит длительная реабилитация.

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