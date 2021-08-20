«Самые красивые ноги»: Яна Рудковская в тунике Christian Dior оголила соблазнительные бедра

В одной из последних публикаций личного микроблога звездного продюсера Яны Рудковской появилась фотография знаменитости в летящем пляжном платье с запахом. Примечательно, что аутфит любимого бренда Рудковской выгодно подчеркнул ее стройную фигуру.

Рудковская облачилась в купальник-монокини, а поверх надела тунику. Цветочный принт представлял собой преимущественно изумрудные и сливочные отливы. Такая цветовая гамма позволила Яне похвастаться своим ровным загаром.

Рудковская села на ступени своего роскошного дома. Одну ногу продюсер согнула, а другую вытянула вперед. Длинный шлейф наряда Яна откинула, поэтому поклонники смогли насладиться видом стройных бедер знаменитости.

Рудковская дополнила образ для солнечных ванн очками с широкой оправой, большим шоппером и шлепками Dior.

«Шикарная красотка», «Самые красивые ноги у вас и у Кайли Миноуг», «Шикарные ноги», «Яночка, выглядишь шикарно, наша девочка», «Образ, как всегда, — огонь», «Какая бомбическая вы, Яночка», «Вы нереально красивая, просто любуюсь вами», — написали поклонники Рудковской в комментариях под фото продюсера.

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