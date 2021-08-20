«Отлично подходит»: Юлия Зиверт в дерзком кроп-топе и юбке с разрезом предстала на «Новой волне»

Исполнительница Юлия Зиверт разместила на личной страничке в Instagram запись с ковровой дорожки фестиваля «Новая волна-2021».

Модный эксперт портала Teleprogramma.pro Анастасия Стар рассказала о преимуществах и недостатках концертного образа Зиверт.

«Смелый, откровенный образ Юлии Зиверт приковывает взгляды. Асимметричный кроп-топ в сочетании с юбкой макси подчеркивают красоту фигуры артистки. Высокая талия и разрез на ноге вытягивают силуэт и удлиняют рост Юлии», — подчеркнула стилист.

Однако не обошлось без негативных нюансов. Анастасия обратила внимание на обувь Юлии. Массивные детали на ремешках не понравились эксперту.

«Единственное, что меня откровенно смущает в этом комплекте — это обувь. Застежка на босоножках слишком массивная, ноги выглядели бы аккуратнее с минималистичными ремешками. Собранные наверх волосы — наиболее удачная прическа для такого аутфита. Таким образом серьги становятся акцентным элементом и отлично подчеркивают зону шеи и декольте. В остальном для ковровой дорожки образ подходит отлично», — резюмировала Стар.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — дипломированный стилист-имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни, курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы — два года.

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