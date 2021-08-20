Стройные и загорелые ножки: Ксения Бородина покрасовалась в клетчатой мини-юбке

Экс-жена бизнесмена Курбана Омарова — Ксения Бородина — разместила в личном микроблоге ролик, в котором продемонстрировала дерзкий look. В таком наряде знаменитость отправилась на тренировку, а по дороге получила огромный букет пионов от тайного поклонника.

Напомним, не так давно Ксения и Курбан развелись. Ранее Бородина заявляла, что несколькими годами ранее она уже хотела уйти от Омарова. Однако ради маленькой дочери Теоны пара смогла сохранить семейные узы. В 2021 году Тея подросла, а брак знаменитостей приказал долго жить.

К слову, Ксения с легкостью отпустила бывшего возлюбленного. Бородина посвящает освободившееся время себе любимой. Она занимается спортом и может позволить себе выгуливать смелые образы. В одном из таких Ксения отправилась на очередную тренировку.

Бородина выбрала телесный лонгслив с минималистичным принтом и короткую юбку в черно-белую клетку. Длина изделия эффектно продемонстрировала стройные ножки Ксении. Ведущая проекта «Дом-2» дополнила образ грубыми ботинками из белоснежной кожи.

«Кто хочет — находит», — пела Ксения песню о личном счастье за рулем своего автомобиля.

К слову, поклонников Бородина находит с легкостью. Пока телеведущая занималась, ей доставили огромный букет нежно-розовых пионов. Бородина не назвала имя воздыхателя.

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