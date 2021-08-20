«Ты наелась?»: Иосиф Пригожин показал заботливую бабушку Селин Шульгиной

В одной из последних Stories личного микроблога мужа певицы Валерии — Иосифа Пригожина — появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировал внучку за перекусом. Примечательно, что малышке Селин в этом помогала любимая бабушка.

Пригожин взял в руки камеру и стал снимать заботливую няню внучки. На этот раз в этой роли себя проверила певица Валерия. Артистка после рождения Селин стала чаще проводить время за распашонками и бутылочками со смесями. Вот и сейчас Валерия в отсутствии молодых родителей девочки занялась кормлением и развлечением наследницы Арсения Шульгина.

«Ну, давай! Ну что ты? Ты наелась, что ли?», — ласково бормотала над внучкой Валерия.

И пока исполнительница пыталась накормить семимесячную Селин, малышка глазками-бусинками разглядывала дедушку-оператора.

Напомним, Арсений и Лиана Шульгины стали мужем и женой в августе прошлого года. А в январе 2021 года у них родилась дочь. Девочку назвали необычным именем Селин. Долгое время семья Валерии не показывала лицо маленькой Шульгиной. Однако теперь поклонники знаменитостей могут лицезреть красавицу Селин. Некоторые фанаты отмечают, что внучка Валерии очень похожа на свою бабушку.

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