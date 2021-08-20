Пудровая нежность: Ольга Бузова появилась на «Новой волне» в платье с открытой спиной

Певица собрала длинные волосы в «ракушку», чтобы показать красоту своего наряда.

Телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала новый концертный образ для «Новой волны» в записи, которую разместила на личной странице в Instagram.

Напомним, еще недавно Бузова была увлечена судейским процессом, будучи одним из наставников шоу «Х-Фактор» в Минске. Ольга согласилась на протяжении четырех месяцев жить между двумя столицами — России и Белоруссии.

Однако исполнительница хита «Мало половин» не могла пропустить такое масштабное музыкальное мероприятие, как «Новая волна-2021». Поэтому Ольга покинула Минск, чтобы прилететь в Сочи. К слову, уже там Бузова успела произвести фурор. Это подтверждают комментарии поклонников артистки под одним из ее последних постов.

«Вот это выход», «На фоне людей, идущих на завтрак в шортах и шлепках — ты огонь», «Олечка, вы шикарны! Женщина на миллион», «Неотразимая красотка», «Самая-самая во всем», «Платье на вас смотрится шикарно», — восхитились фанаты Бузовой после появления артистки в Сочи.

Ольга записала короткий ролик, в котором похвасталась рельефной спинкой. Пудровое платье с плиссированным подолом подчеркнуло красивый загар Бузовой. Певица дополнила наряд золотой длинной цепочкой с круглым медальоном, а волосы собрала в своеобразную ракушку.

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