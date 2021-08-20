«Ты у меня одна заветная»: духовник певицы МакSим исполнил романс «Гори, гори, моя звезда»

Духовник певицы МакSим игумен Лука в Instagram разместил видео, на кадрах которого он с блеском исполняет знаменитый романс «Гори, гори, моя звезда» на электронном пианино.

«Ты у меня, одна заветная. Другой не будет никогда», — затянул игумен. «Спасибо отец Лука за утреннее музицирование», «Батюшка. Как красиво вы поете. Очень трогательно и душевно», «Прекрасно, но мало», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что игумен Лука навещал в больнице певицу МакSим, когда она находилась в критическом состоянии. Последние месяцы он молился о ее здоровье.

Певица МакSим на протяжении полутора месяцев балансировала на грани жизни и смерти. Она угодила в середине июня в больницу с тяжелой формой пневмонии. Врачи долгое время боялись давать какие-то прогнозы относительно сроков ее восстановления. Сейчас яркая исполнительница уже находится дома. Рядом с любимыми дочками и родными людьми она продолжит восстановление.

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