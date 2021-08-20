«Я берусь за роли, которые во мне что-то меняют»: Хлынина высказалась о работе в «КрисТине»

Как отметила актриса, ей пришлось сыграть в этой картине сразу двух разных героинь.

Актриса Юлия Хлынина, которая сыграла сразу две главные роли в ироничном психологическом триллере «КрисТина», высказалась о данной работе.

«Я берусь за роли, которые во мне что-то меняют. Такая своего рода психотерапия. Сыграть двух разных героинь — Крис и Тину — это как диалог со своим альтер эго. В жизни человек принимает решения, делает поступки иногда совсем неожиданные и ему несвойственные. Кто это? Как найти связь с таинственным «я» внутри себя? Об этом для меня «КрисТина». Юлия Хлынина

Отметим, что в сериале также снимутся такие актеры, как Петр Скворцов, Антон Филипенко и Андрей Ургант. Премьера «КрисТины» состоится эксклюзивно на START в 2022 году.

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Напомним, что по сюжету героиня Юлии Хлыниной работает продавцом в зоомагазине на окраине города. Мечты стать ветеринаром давно в прошлом, зато в будущем Крис ждет отпуск с ее парнем Кириллом.

Правда, в первый же день отпуска все планы Крис летят к чертям. В Instagram она видит пост своего бывшего Сергея, который погиб пять лет назад в аварии. Поссорившись с Кириллом и отправившись на поиски Сергея, Крис обнаруживает не только бывшего, но и другую версию себя — уверенную и успешную Тину.

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