С тугой белокурой косой: Бузова в коротких клетчатых шортах выбрала ультрамодные туфли с каблучком-рюмочкой

Ольга Бузова все лето путешествует и участвует в новых проектах. То звездная блондинка побывала в Африке, то прилетела в Белоруссию. А заскочив в свою московскую квартиру, она едва ли не пулей собрала чемодан, наспех приняла душ, перекусила и снова в жестком дедлайне упорхнула в аэропорт. Об этом сама поп-дива рассказала поклонникам в Storeis микроблога.

На свежем фото экс-возлюбленная шоумена Давида Манукяна позировала в клетчатом костюме. Блондинка отдала предпочтение романтично-деловому стилю. Певица примерила короткие шортики и жакет. Изюминкой образа теледивы стали персиковые туфельки с каблучком-рюмочной. Эта модель обуви на пике популярности в сезоне весна/лето 2021. Белокурые локоны Ольга заплела в тугую косу, не забыв и про имиджевые очки.

«Эта модель туфелек сейчас на пике моды», «Какой изящный каблучок-рюмочка! Сразу лодыжки такие тонкие», «Оленька, вы такая модница! А куда потом все эти вещи деваете? Дважды вас в одном и том же не видели», «Все деньги на одежду спускаешь?», «Лишь бы тратить! Когда денег хоть отбавляй», «На себе любимой экономить не привыкла», — пишут фолловеры.

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