«Это был серьезный удар»: Борис Галкин сообщил о бесследно пропавшем наследстве пасынка

Актер Борис Галкин стал гостем программы «Секрет на миллион», которую на канале НТВ ведет телеведущая Лера Кудрявцева.

В студии он заметил, что у него много вопросов к вдове своего покойного пасынка Владислава Галкина Дарье Михайловой. По слухам, Влад Галкин хотел с женой развестись, но не успел. После его смерти она быстро продала квартиру. Все деньги вдова забрала себе.

«Бог ей судья. Крупное наследство Влада пропало. Миллионов семь или восемь рублей». Борис Галкин

Напомним, что Борис Галкин в браке с третьей женой Еленой Демидовой усыновил ее детей – Владислава и Марию. Он воспитывал их как своих. Они называли его отцом.

Также в студии Борис Галкин попросил прощения у приемной дочери Марии. После того, как он ушел от ее матери девушка порвала с ним всякую связь. Сейчас Мария живет в деревне, где ведет собственное натуральное хозяйство. О Борисе Галкине она ничего знать не хочет.

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