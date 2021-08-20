Когда муж именитый модельер: Юдашкина в струящемся комбинезоне глубокого синего оттенка встретила утро на террасе

Жене Валентина Юдашкина нравится проводить время за городом. В частном доме с садом есть, где разгуляться.

На личной страничке в Instagram Марина Юдашкина поделилась свежим летним фото. Жена именитого модельера позировала на террасе. Утро возлюбленная Валентина Абрамовича решила встретить в саду своего загородного особняка. Примечательно, что жене дизайнера нравится проводить время на природе в частном доме с огородом и теплицами. Тут есть, где разгуляться. Да и скучать красавице-блондинке не приходится: она то следит за грядками с помидорами и огурцами, то делает закрутки с соленьями на зиму, то расписывает глиняные горшки.

В саду Юдашкина позировала в элегантном образе. Она примерила струящийся комбинезон насыщенного глубокого синего оттенка с сандалиями. Длинные белокурые локоны бизнесвумен оставила распущенными, накинув на плечи молочный кардиган.

«Какая элегантная дама!», «Залюбовались вашей красотой», «Вале с вами очень повезло», «Как в 62 года можно оставаться такой стройной?», «Вот что значит муж модельер! Такие шикарные наряды», «Комбинезончик-то от мужа?», «Стройные ножки, фасон шикарный! Вот только эти сандалии! Надо заменить на лодочки», — пишут фолловеры.

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