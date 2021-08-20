Передумала: Бритни Спирс вызвала домой полицию из-за кражи, но не стала писать заявление

Стражи порядка так и не узнали, что пропало из особняка певицы.

В прессу просочилась новость о том, что певица Бритни Спирс, за ситуацией с опекой которой следит весь мир, вызвала к себе домой полицейских. Инцидент произошел вечером 10 августа. Артистка набрала 911 и сообщила о неком преступлении, но когда стражи порядка прибыли в ее особняк в Таузанд-Оксе (город в Калифорнии), поп-звезда отказалась подавать какие-либо заявления.

«Она позвонила и хотела сообщить о какой-то краже», — сказал нам в четверг. «Но когда приехали наши представители, сотрудники ее службы безопасности сообщили им, что госпожа Спирс решила, что не хочет подавать никаких заявлений. В итоге представители ушли», — цитирует местного офицера по связям со СМИ, капитана Эрика Бушоу издание Page Six.

Что пропало у певицы, и был ли в ее доме вор, так и осталось неизвестным.

Однако через шесть дней Спирс снова попала в поле зрение полиции. Некая домработница звезды подала заявление о том, что Бритни ударила ее, когда та разговаривала по мобильному телефону. Инцидент был квалифицирован, как незначительный, так как все обошлось без травм и порчи имущества. Однако местная прокуратура все равно вынуждена провести проверку по факту заявления женщины.

В общем, пока 39-летняя Бритни участвует в масштабной борьбе за свою свободу, в ее бытовая жизнь тоже проходит нескучно.

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