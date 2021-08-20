«Некоторые мои мысли исказились»: Сергей Безруков назвал театром абсурда новости о себе в СМИ

Как отметил художественный руководитель Московского Губернского театра, он даже не знает, радоваться или огорчаться такому вниманию к своей персоне.

Актер Сергей Безруков в Instagram обратился к представителям СМИ, которые, как он считает, исказили многие его мысли, прозвучавшие на недавней пресс-конференции в театре.

«В пересказах некоторые мои мысли исказились настолько, что впору вспомнить историю про испорченный телефон. Вообще, порой читая в интернете заголовки в известных и малоизвестных изданиях, испытываешь такую гамму эмоций, от возмущения до нервного смеха, потому что все это напоминает то ли театр абсурда, то ли мифы Древней Греции, то ли тот самый хайп, который я не приветствую». Сергей Безруков

Как отметил Безруков, он, безусловно, ценит труд журналистов. Однако просит уважать и ньюсмейкеров. По его словам, лучше все узнавать из первых уст. Для этого надо ходить в театры, звонить и писать ему лично. Тогда и новости, как он заверил, будут правдивыми.

Напомним, что Сергей Безруков на днях поддержал своего коллегу Олега Меньшикова, который уволил из театра более двадцати человек. Он намекнул, что в культурных учреждениях хватает профнепригодных людей, от которых необходимо избавляться.

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