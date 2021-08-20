На кухне у мамы Аллы в Грязи: Максим Галкин подловил, как Лиза с аппетитом жевала гречневую кашу

Семилетние двойняшки Гарри и Лиза растут как самые обычные дети. Никакими вкусностями и особыми деликатесами малышей в семье певицы никто не балует. При этом рацион двойняшек самый разнообразный. Сын 72-летней Алла Пугачевой с детства любит готовить — то салатики из свежих овощей прямо с грядки или из теплицы, то выпекает пышки для своей мамы с корицей, яблоком и морковкой. На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин поделился забавным роликом, показав, как Лиза за завтраком за обе щеки жевала гречневую кашу.

«Боже, что же я такой косноязычный! Сейчас мама нам будет барабанить, а я буду изображать лошадку! Так, мама начинай барабанить! Тебе понравилось Гарри? Вот так и живем! Все мама заканчивай барабанить! Что едим??» — спросил у дочки шоумен, заодно рассекретив, как он дома называет жену.

«Гречневую кашу! Правильная еда, надо есть ее на ужин или на обед! Но не очень часто, а то переешь», — добавила Лиза.

«Все влог закончен!» — отметил Максим.

«Чао-какое!» — пошутила Алла, заботливо целуя сына в макушку.