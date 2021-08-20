«Родные просторы»: Пугачеву в шортах-бермудах «подловили» в поле в Грязи с озорными двойняшками

Гарри и Лиза сновали то туда, то сюда. Дети певицы пришли в восторг от семейной прогулки за территорией их особняка.

На личной страничке микроблога шоумен Максим Галкин поделился свежими домашними кадрами, которые были пропитаны уютом и теплом. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале подловил свою красавицу-жену с двойняшками Гарри и Лизой на прогулке по полям в Грязи. При этом Примадонна облачилась в свободную кипенно-белую рубашку и шорты-бермуды. Дети певицы сновали то туда, то сюда. Малыши озорничали и веселились, радуясь тому, что родители отправились с ними на променад за территорию их особняка.

«Замок, поле, родные просторы», — подписал летние кадры Максим. «Самолет, папуля! Кукурузник» — с восторгом отметил сын шоумена Гарри. «Вижу-вижу!» — воскликнул Максим.

В новом учебном году семилетние двойняшки Гарри и Лиза пойдут во второй класс. Дети Примадонны растут совершенно не звездными и не избалованными. Малыши, к примеру, едят самую простую еду: гречку, хачапури с сыром, лакомятся яблочным повидлом, сосисками и тостами.

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