«Слишком сексуально для султанши»: Пелин Карахан в трусиках на резинке поиграла мышцами на бедрах

Пелин Карахан очаровала поклонников пикантным снимком, позировав в саду своего загородного особняка. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» игриво оголилась на камеру, примерив соблазнительный купальник. В трусиках на резинке партнерша Бурака Озчивита поиграла мышцами на бедрах, блеснув рельефным загорелым телом. При этом экранная дочка Мерьем Узерли, она же Хюррем султан, засветила упругие «яблочки-груди» в сексапильном лифчике.

Поклонники тут же пошутили, что Малкочоглу Бали-бей не упустил бы из виду такую красавицу-султаншу и первым бы поспешил к султану Сулейману, чтобы попросить Михримах султан себе в жены. А ведь по сценарию именно дочь падишаха мечтала о браке с Малкочоглу, а тот пренебрег ее чувствами.

«Вай! Вот это Михримах султан!», «Даже отца-повелителя и то не пожалела! У Сулеймана бы припадок случился», «Малкочоглу бы тут же пал к ногам такой красотки», «О боги! Что за дива такая?», «Вот это турчанка!», «Рустем паша рванул за корвалолом», «У Бали-бея слюнки бы потекли», «Ха! Малкочоглу бы от свадьбы не бегал», «Слишком сексуально для султанши», «Богиня», — пишут фолловеры.

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