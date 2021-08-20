Хаттори Ханзо из «Убить Билла» умер от коронавируса

Актер, сыгравший мастера по изготовлению мечей в фильме Квентина Тарантино, скончался на 83-м году жизни.

Кто же будет ковать нам мечи? 19 августа в Японии в возрасте 82 лет умер актер Сонни Тиба. Отечественный зритель знает его по роли мастера Хаттори Ханзо в «Убить Билла» и дядюшки-якудзы Каматы в «Тройной форсаж: Токийский дрифт». У себя на родине он также сыграл более чем в 20 полнометражных фильмах, не считая множества ТВ-сериалов.

Как сообщает издание Deadline, причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные коронавирусом.

«Он был отличным другом и замечательным клиентом. Такой скромный, заботливый и приветливый мужчина. Я буду скучать по нему», — сказал журналистам агент актера Тимоти Бил.

Сонни (настоящее имя Садахо Маэда) был также постановщиком трюков, знал карате, кэндо, дзюдо и приемы ниндзя. Как выдающегося мастера боевых искусств его знали не только в Азии, но и на западе. Квентин Тарантино пригласил возрастного японца в свой знаменитый фильм потому, что уже был его поклонником.

Таким образом коронавирус забрал еще одну легенду кино.

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