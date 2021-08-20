Вакансия: Елизавета II ищет работника, которому будет платить 25 тысяч фунтов стерлингов

В Букингемском дворце появилась вакансия. Елизавете II нужен специалист по безопасности, который будет контролировать процедуры проверки сотрудников. Среди прочих требований указано, что кандидаты должны обладать «способностью сохранять спокойствие», иметь «здравый смысл», а также «принимать обоснованные решения в быстро меняющейся среде». Исполнять свои обязанности он будет в Виндзорском замке, Сандрингеме и Балморале. Успешному кандидату королева будет платить 25 тысяч фунтов стерлингов в год. Работать он будет пять дней в неделю, всего 37,5 часов.

«Вы будете нести ответственность за свой портфель работ и будете регулярно поддерживать связь с внутренними коллегами и внешними организациями», — цитирует Express выдержки из вакансии.

Добавим, что интервью с кандидатами начнутся уже 30 августа, а прием заявок продлится до 22-го.

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