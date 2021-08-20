Сара Фергюсон раскрыла правду об отношениях принцев Гарри и Уильяма

Черная кошка между родными братьями, принцами Гарри и Уильямом пробежала, когда герцоги Сассекские решили отказаться от королевских обязанностей. После их отъезда в США и череды откровенных интервью, пропасть между сыновьями принца Чарльза только увеличивалась.

В этом году они встретились дважды. Первый раз – на похоронах принца Филиппа в апреле, а во второй – на открытии памятника принцессе Диане 1 июля. Тогда оба монарха были в приподнятом настроении и улыбались.

Хотя позже эксперты заверяли, что Уильям все еще не простил Гарри, но Сара Фергюсон – экс-жена принца Эндрю утверждает обратное. Она была на мероприятии в саду Кенсингтонского дворца, где и установили памятник леди Ди.

«Статуя принесла единство и единство семье, и я рада, что моя верная подруга была удостоена такой чести», — цитирует Фергюсон Express.

Напомним, Сара – бывшая жена младшего сына королевы, принца Эндрю. Официально они развелись в 1996 году, но продолжают жить под одной крышей.

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