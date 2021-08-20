«Раскопал раритеты»: Тарзан показал на рисунках, как выглядели в молодости его отец и мать

Муж певицы Наташи Королевой культурист и бодибилдер Тарзан в Instagram показал на рисунках, как выглядели в молодости его родители – мама и папа.

«Раскопал раритеты. В далеком 1989 году попытки нарисовать отца и маму, а герои мультфильмов — это было еще до школы. Я их всех нарисовал. Смотрел мультик и бежал тут же по памяти рисовать». Тарзан

«Дядя Виталя был с бородой?» — спросил один из пользователей, говоря об его отце. «Было дело. С рыбалки такой приехал», — заметил Тарзан. «Вы – настоящий художник», «Какая детализация. Невероятно и просто прекрасно», «Сергей – вы прирожденный художник», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что отец Сергея Глушко – военный. Он долгие годы служил на космодроме Плесецк. Впоследствии дослужился до звания подполковника. Мать Сергея Глушко Нина Тимофеевна родилась в Белоруссии. Работала в НИИ «Новатор». Родители Сергея Глушко вместе с 1962 года. Они проживают в Белоруссии.

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