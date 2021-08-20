«У нас не было отношений»: Давид Манукян рассказал, что его связывает с Кариной Кросс

Музыкант Давид Манукян в эфире шоу Иды Галич «Есть вопросики» рассказал о своих отношениях с видеоблогером Кариной Кросс, которую часто приписывают в его избранницы.

«Мы общаемся. Поддерживаем с Кариной дружеские отношения. Я к ней, правда, хорошо отношусь. Никогда плохого про нее не говорил. У нас не было отношений. Только так она могла стать сильнее. И я стал собой. Карина — не соперник. Она меня поддерживает. Поэтому мы с стали работать в тандеме». Давид Манукян

Как добавил Манукян, сейчас у него нет девушки. «Я просто сейчас не готов к отношениям. Я не хочу залазить в отношения просто так. Мне надо зажечься человеком. Мне хочется влюбиться в девушку, которая будет меня понимать и поддерживать. А если ты в отношениях работаешь в одну сторону, то это неправильно. Я могу влюбиться в не медийную девушку. Мне не нужна домохозяйка, но это, как я думаю, будет милая девушка. Я хочу понимать, что она будет хорошей матерью для моих детей», — заявил блогер.

Напомним, что Карина Кросс и Давид Манукян в январе 2019 году перекрыли ради съемок клипа Новый Арбат. За это они получили десять суток административного ареста.

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