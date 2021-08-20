«Сделал все, что в моих силах»: Манукян впервые назвал настоящую причину расставания с Бузовой

Как отметил блогер, в определенный момент он понял, что им с певицей не по пути.

Блогер Давид Манукян в эфире шоу Иды Галич «Есть вопросики» назвал настоящую причину расставания с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

«Мы расстались, потому что просто не подошли друг другу характером. Это бывает. В начале отношений всегда влюбленность и страсть. Со временем появляются моменты, которые тебя напрягают. Или может девушку твою напрягают. В определенный момент ты понимаешь, что вам не по пути».

Давид Манукян

Как отметил Давид Манукян, раз уж он начал говорить на эту тему, то хочет быть честен до конца. «Я делал все, что в моих силах в этих отношениях. В конце я понял, что надо выдохнуть. Не мучать себя и ее. Просто мы разные люди. Первые полгода башню сносило. Ты ничего не замечаешь. Она с любовью ко мне относилась, но потом все изменилось», — заметил Давид Манукян.

Напомним, что Давид Манукян и Ольга Бузова были вместе на протяжении полутора лет. После расставания певица заявила, что возлюбленный ее регулярно избивал и изменял ей.

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