«После нескольких неудачных попыток»: Ирина Слуцкая исполнила свою давнюю мечту

Экс-фигуристка получила еще один важный документ.

Экс-фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о радостном событии. Мама троих детей исполнила свою давнюю мечту – получила права на управление маломерными судами. Об этом Ирина сообщила в своем Instagram.

«Я исполнила еще одну свою скромную, но мечту! После нескольких неудачных попыток, мне все же удалось сдать на права по управлению маломерными судами! Ура! Я горжусь собой! И теперь впереди что-то новое, безумно интересное и завораживающее! Я иду покорять водную стихию!» — написала Слуцкая.

Напомним, экс-фигуристка — многодетная мама. Старшему ее сыну Артему осенью исполнится 14 лет, а дочери Варваре – 11. После 17 лет брака с Сергеем Михеевым, вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина, которому родила дочь Киру в 2019 году.

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