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«Какая искусная работа!»: певица МакSим показала портрет с дочками, присланный поклонниками

Исполнительница находится дома, где продолжает восстановление после тяжелой болезни.

«Какая искусная работа!»: певица МакSим показала портрет с дочками, присланный поклонниками
Певица МакSим. Фото: Globallookpress.com

Певица МакSим в сторис Instagram поделилась снимком, на котором можно увидеть портрет. На нем она запечатлена со своими дочками. Судя по всему, это подарок от одной из фанаток исполнительницы.

Певица МакSим с дочками
Певица МакSим с дочками. Фото: instagram.com/maksimartist/

«Какая искусная работа! Спасибо за отношение Ольга Гусева».

Певица МакSим

Напомним, что певица МакSим в середине июня попала в больницу с тяжелой формой пневмонии. На протяжении полутора месяцев врачи боролись за ее жизнь. Какое-то время звезда находилась в состоянии искусственной комы. Медики боялись делать какие-то прогнозы относительно сроков ее восстановления.

К счастью, сейчас самое страшное позади. Не так давно МакSим была выписана из больницы. Сейчас она находится рядом с любимыми дочками дома, где и продолжает восстановление. Звезда регулярно размещает в соцсетях фотографии с цветами. Это все подарки ее коллеги и поклонников, которые о ней не забывают.

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