«Какая искусная работа!»: певица МакSим показала портрет с дочками, присланный поклонниками

Певица МакSим в сторис Instagram поделилась снимком, на котором можно увидеть портрет. На нем она запечатлена со своими дочками. Судя по всему, это подарок от одной из фанаток исполнительницы.

«Какая искусная работа! Спасибо за отношение Ольга Гусева». Певица МакSим

Напомним, что певица МакSим в середине июня попала в больницу с тяжелой формой пневмонии. На протяжении полутора месяцев врачи боролись за ее жизнь. Какое-то время звезда находилась в состоянии искусственной комы. Медики боялись делать какие-то прогнозы относительно сроков ее восстановления.

больше по теме Множеств цветов: МакSим восстанавливается в кругу родных и принимает презенты Кадрами артистка поделилась в своем микроблоге.

К счастью, сейчас самое страшное позади. Не так давно МакSим была выписана из больницы. Сейчас она находится рядом с любимыми дочками дома, где и продолжает восстановление. Звезда регулярно размещает в соцсетях фотографии с цветами. Это все подарки ее коллеги и поклонников, которые о ней не забывают.

Смотрите также: