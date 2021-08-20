«Я реально кайфанула»: звезда сериала «Чики» Горбачева тайно вышла замуж

Звезда сериала «Чики», актриса Ирина Горбачева тайно вышла замуж. Ее избранником стал музыкант, бывший участник группы Quest Pistols Антон Савлепов. Об этом артистка рассказала в своем микроблоге. По словам Ирины, Антон сделал ей предложение по телефону. Пара не стала устраивать пышное торжество.

«Мы приехали, я сказала: «Ребята, отдыхаем». Я реально кайфанула. Не бегала по гостям и не спрашивала, как у них дела», — рассказала она в эфире YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?».

Добавим, что Горбачева и Савлепов познакомились во время съемок клипа Quest Pistols, но чувства вспыхнули не сразу. Как призналась Ирина, «химия пошла» во время работы молодых людей над следующим клипом музыкантов.

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