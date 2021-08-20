Есть комплект: Настя Каменских показала выдающийся бюст в лифе цвета «взбесившейся Барби»

Накануне певица демонстрировала свою пышную «как у Ким», а теперь настало время не менее сдобной груди.

Этим летом среди популярных цветов в гардеробах модниц рекорды бьет яркий и оптимистичный цвет «взбесившаяся Барби». Тренд на него еще весной прогнозировала фэшн-эксперт Эвелина Хромченко. И многие звездные модницы услышали призыв пополнять гардероб ярким розовым. Среди поклонниц этого оттенка были замечены Наташа Королева, Татьяна Навка, Наталья Подольская, Кристина Орбакайте и многие другие.

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О неравнодушии к яркому розовому заявила и украинская поп-дива Настя Каменских. Красотка накануне отправилась загорать в бикини с завязками. Она повернулась стрингами к солнышку, подставив свою «как у Ким» его ласковым лучам. А теперь «собрала комплект», то есть предстала в лифе цвета «взбесившейся Барби», явив миру пышный бюст.

Напомним, Настя Каменских – экс-солистка группы «Потап и Настя». Именно благодаря дуэту с Алексеем Потапенко брюнетка прославилась, а теперь развивается как самостоятельная творческая единица. Бывший напарник уже несколько лет является ее законным мужем. И тоже строит сольную карьеру.

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