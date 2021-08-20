«Со мной поступили несправедливо»: Фирсов объяснил, почему вступил в наследство Легкоступовой

Как отметил яхтсмен, он готов на мировое соглашение с детьми певицы.

Яхтсмен Юрий Фирсов в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале заявил, что устал воевать с детьми покойной жены. Кроме того, он пояснил, почему вступил в права наследства исполнительницы хита «Ягода-малина».

«Со мной поступили несправедливо. Я вступил в наследство, чтобы иметь влияние на детей Валентины. Я готов отписать долю в квартире сыну Валентины Матвею, чтобы закрыть конфликт. Но пусть дочь Вали Анетта вернет мне дипломы, а также документы и деньги, которые пропали из квартиры». Юрий Фирсов

Любопытно, что Фирсов утверждает о состоявшемся разговоре с дочкой Валентины Легкоступовой. Якобы им удалось достигнуть неких договоренностей, о которых пока всем знать вовсе не обязательно.

Напомним, что Валентина Легкоступова умерла чуть больше года назад. Она упала в ванной и ударилась головой. Вскоре звезда впала в кому, из которой уже не вышла.

Отметим, что Юрий Фирсов стал мужем исполнительницы незадолго до ее смерти. Не исключено, что он виновен в ее раннем уходе из жизни. Следствие по этому делу еще не закончено.

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