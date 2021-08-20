«Я прошу вас пожаловаться на эту страничку»: Серебряков обратился к россиянам за помощью

Актер Алексей Серебряков со страницы в Instagram своего коллеги Александра Дьяченко обратился ко всем россиянам с просьбой о помощи.

Как отметил актер, проживающий последние годы в Канаде, кто-то от его имени активно ведет блог в соцсетях. Этот человек размещает фотографии Алексея Серебрякова и оставляет сообщения, вступая в полемику с подписчиками. По словам Серебрякова, его нет ни в одной из соцсетей.

«Поэтому я прошу вас пожаловаться на эту страницу, дабы избежать лжи для людей, которые в это верят». Алексей Серебряков

Напомним, что Алексей Серебряков уже почти десять лет назад покинул страну, обосновавшись в Северной Америке При этом известно, что он достаточно частый гость в России, куда приезжает сниматься в новых картинах. За последние годы актер не раз негативно высказывался о родной стране, чем вызывал гнев простых россиян.

Напомним, Алексей Серебряков вместе с женой Марией воспитывает троих детей, двое из которых — братья Степан и Данила — приемные, а старшая Даша — дочь жены от первого брака.

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