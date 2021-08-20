Не узнать: новый имидж Ларисы Гузеевой вызвал бурную реакцию в Сети

Как отметила телезвезда, после отпуска она решила быть «скромной».

Это лето пошло на пользу Ларисе Гузеевой. После отпуска она приступила к съемкам нового сезона «Давай поженимся!» заметно похорошевшей. Помимо скромной прически, актриса изменилась и на лицо – ее нос стал тоньше, изменились брови и даже глаза. Снимком из студии поделилась в своем Instagram, чем вызвала шквал эмоций у подписчиков.

«Отпуск закончился! Фото с экрана прислал стилист мой Сашка. Решила с нового сезона выглядеть скромно», — написала Гузеева.

Фанаты бурно отреагировали на преображение телеведущей, наугад предполагая, что так сильно повлияло на изменение внешности.

«Вам очень идет! Красивая женщина! Как всегда красотка! Бесподобна! Пластику сделала! Похудела!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Гузеева отметила свое 62-летие.

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