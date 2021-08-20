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«Живот висит, кожа растянута и дряблая»: Ирина Пинчук из «Дома-2» разоткровенничалась о проблемах с фигурой

26-летняя красотка не может вернуться в форму после родов.

«Живот висит, кожа растянута и дряблая»: Ирина Пинчук из «Дома-2» разоткровенничалась о проблемах с фигурой
Ирина Пинчук. Фото: instagram.com/pinchuk_official/

Экс-звезда «Дома-2» Ирина Пинчук, как оказалось, не относится к категории тех инстадив, которые, родив вчера, сегодня щеголяют на зависть подписчицам в бикини и демонстрируют плоский животик. У девушки, как она признается, серьезные трудности с похудением. Она за беременность набрала более 30 кг, родила сына 19 июля, завершила грудное вскармливание, но вес по-прежнему не радует.

Ирина Пинчук о своей фигуре
Ирина Пинчук о своей фигуре. Фото: instagram.com/pinchuk_official/

Сейчас собственное тело Ирина Пинчук ненавидит. И откровенничает с подписчиками в микроблоге: если бы не поддержка мужа, то она «загналась» еще сильнее.

«Сейчас состояние тела ужасное. Живот висит, кожа растянута и дряблая», — призналась девушка.

Ирина Пинчук. Фото: instagram.com/pinchuk_official/
Ирина Пинчук. Фото: instagram.com/pinchuk_official/

Девушка подчеркнула, что, говоря, как все плохо, она совсем не утрирует, а рассказывает настоящую правду. И пообещала, что как только приведет себя в порядок, покажет фото «до» и «после». «Просто сейчас прячу все под бельем с высокой талией», — объяснила красотка.

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