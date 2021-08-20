На это можно смотреть вечно: Вера Брежнева в секси-комбинезоне с вырезами эротично станцевала бедрами

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева является одной из популярных звезд в Instagram, на аккаунт которой подписано почти 12 миллионов фолловеров. В профиле красотка делится бьюти-советами, показывает закулисье концертов, хвастается обновками или просто дурачится.

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На этот раз блондинка продемонстрировала свою пластику, эротично станцевав бедрами в новом облегающем комбинезоне. Брежнева взяла в кадр свои округлости крупным планом, чтобы оказаться как можно убедительнее в своих намерениях – своей фигурой звезда довольна и хочет, чтобы другие ею тоже любовались.

Кстати, образ роковой и страстной соблазнительницы Вера Брежнева эксплуатирует только на сцене. Для выступлений певица выбирает откровенные и броские наряды, то в повседневности старается отдавать предпочтение комфорту. В обычной жизни девушка практически не красится и не надевает мини и каблуки.

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