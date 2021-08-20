«Об этом никто не знает»: как Дава сделал Бузовой предложение руки и сердца

Ольга Бузова и Давид Манукян, более известный как Дава, познакомились в 2019-м году. Между молодыми людьми закрутился бурный роман. В январе этого года, сразу же после дня рождения Ольги, они расстались. Поющая ведущая объявила об этом в своем микроблоге. Оказывается, Дава успел сделать ей предложение руки и сердца, когда они путешествовали по Риму. Об этом блогер рассказал в YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики».

«Об этом никто не знает, но спустя три месяца наших отношений я сделал Оле предложение руки и сердца. Подобное было впервые в моей жизни, и я думал, что это раз и навсегда. Мои близкие знали об этом», — сказал Дава.

Манукян отметил, что Бузова не торопилась с ответом, да и о свадьбе вообще не говорила.

«Несколько месяцев просил Ольгу планировать свадьбу, но прошло время, и я понял, что это никому не нужно. Первые полгода у меня сносило башню от Оли, и она ко мне относилась так же. У нас была страсть», — добавил Дава.

Напомним, после расставания ни Ольга, ни Давид не успели построить новые отношения.

Смотрите также: