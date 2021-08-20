Опять не удержалась: Рудова блеснула сочной грудью, позируя в постели

Недавно Наталья Рудова отдыхала в Монако и Сен-Тропе. Тур по Европе блондинка организовала сразу после своего дня рождения. Недавно ей исполнилось 38 лет. В путешествие с ней отправилась давняя подруга Анастасия Решетова. Девушки познакомились в 2015 году на съемках клипа Тимати «Ключи от рая», с тех пор практически неразлучны.

По возвращению в Москву Рудова принялась худеть. В своем Instagram Наталья делится успехами в этом деле, также не забывает про личные фото. На этот раз она позировала в коротком сарафане на бретелях в постели. В таком наряде шикарный бюст скрыть довольно сложно.

«Вау! Красоту не скрыть! Невероятная! Какая классная! Фото бомба!», — писали пользователи Сети.

Напомним, популярность Рудова получала благодаря сериалу «Татьянин день», который вышел на экраны в начале 2000-х годов.

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