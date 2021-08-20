«Меня пригласили»: Малькова рассказала о налаживающейся личной жизни

После развода с нынешним мужем Анастасии Макеевой, Светлана Малькова решила остаться жить в Словении. С ней же живут и трое младших детей, выплаты алиментов которым она добивается до сих пор. Суд постановил, что бизнесмен-строитель бует выплачивать детям 51 тысячу рублей ежемесячно. Светлана утверждает, что с февраля кормит детей сама и денег от бывшего мужа не получает. Тем временем, в своем микроблоге Малькова начала публиковать фотографии с отдыха. Многодетная мать находится в Венеции и намекает на то, что личная жизнь стала налаживаться.

«Меня пригласили», — ответила Светлана на вопрос одной из подписчиц.

Напомним, ранее единственная дочь Малькова, 14-летняя Анна, подала иск в суд на Анастасию Макееву. Девочка планирует защищать свою честь и достоинство.

Смотрите также: