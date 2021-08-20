«Да, это моя фигура на третьем месяце»: беременная Алена Рапунцель в мини-бикини похвасталась осиной талией

24-летняя бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель с возлюбленным Ильей Семиным, годовалым сыном Богданом и мамой улетела в Сочи. Девушка призналась, что устала от суеты и решила устроить себе отпуск.

Сейчас красотка находится в положении. Девушка уверена, что носит под сердцем дочку, и срок у нее уже довольно солидный – третий месяц. Правда, как ни стараются поклонники Рапунцель разглядеть ее беременный животик, у них это не получается. И устав получать вопросы об этом, девушка показал себя в бикини и объяснила:

«И да, это моя фигура на 3 месяце беременности», — подчеркнула девушка. И поразмышляла: «Вот некоторые, да, думают, что живот должен появиться быстро. Я, конечно, уже не в той фигуре, как раньше, но сильно ничего не поменялось пока что».

На кадрах, которыми поделилась беременная Рапунцель, ее фигура действительно не имеет и намека на животик. Формам красотки может позавидовать любая.

Напомним, Алена Рапунцель строила любовь на проекте с Ильей Яббаровым и родила ему сына. Но они быстро расстались, и девушка пришла на обновленный «дом-2» на «Ю» уже с новым бойфрендом, стриптизером Ильей Семиным.

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