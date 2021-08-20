Когда есть чем гордиться: эротично танцуя, Яна Кошкина сняла крупным планом свой супер пуш-ап

31-летняя звезда театра и кино Яна Кошкина стала известна широкому кругу зрителей благодаря съемкам в комедийных сериалах и шоу на канале ТНТ. Длинноногая пышногрудая брюнетка с точеной талией сразу полюбилась телезрителям, у девушки сформировалась настоящая армия поклонников. И сегодня каждая фотография или видеоролик звезды в Instagram-аккаунте собирают тысячи лайков и комментариев.

Недавно звезда была в отпуске и нечасто баловала подписчиков новыми кадрами. И вот долгожданная публикация Кошкиной вновь привлекла внимание своими пикантными нотками. Актриса сняла себя на видео танцующей и подпевающей коллегам, исполняющим живую музыку. Крупным планом красотка показала не только свои красивые глаза и пышные губы, но и выдающиеся упругие формы в откровенном декольте.

Яна Кошкина даже в повседневности не оставляет образ гламурной светской львицы в откровенных нарядах. Неудивительно, что количество почитателей таланта и форм красотки со временем только растет — в Instagram у нее уже более миллиона фолловеров.

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